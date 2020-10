Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu na terça-feira a documentação associada a 114 pedidos de inscrição de jogadores, num dia assinalado pelo encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na quarta e atualização do dia, publicada às 01:00 de hoje, o organismo indicou mais três inclusões nos plantéis e nove transferências, entre as quais o médio sérvio Marko Grujic e o avançado brasileiro Felipe Anderson, os dois emprestados anunciados pelo FC Porto na noite de terça-feira, oriundos dos ingleses do Liverpool e do West Ham, respetivamente.

O Sporting colocou no plantel o médio croata Josip Misic e o Benfica inscreveu o jovem defesa Gonçalo Loureiro, enquanto o Boavista recrutou Jorge Silva, o Gil Vicente inseriu Manuel Lopes e fez regressar Yves Baraye e o Moreirense oficializou André Luís.