EUA/Eleições

O fundador do Centro para a Inovação e Investigação de Eleições (CEIR) dos Estados Unidos, estimou que as eleições deste ano vão ter uma participação recorde por correio em todos os 50 estados.

"Em todos os estados haverá números recorde de votos por correio", afirmou David Becker, numa conferência de imprensa realizada na terça-feira sobre as eleições de 03 de novembro, considerando que, em muitos casos, vão ser de notar grandes diferenças com os votos por correio de 2016.

Nos estados que em 2016 contaram menos de 10% de participação por correio, este ano terão entre 25 a 45% de eleitores a votar por correspondência, esclareceu o diretor executivo e fundador do CEIR (Center for Election Innovation and Research).