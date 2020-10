EUA/Eleições

O diretor do Centro para Inovação e Investigação de Eleições (CEIR) defendeu, na terça-feira, que as eleições de 03 de novembro nos Estados Unidos vão ser "as mais seguras de sempre".

David Becker elogiou as diversas formas encontradas para dar segurança aos cerca de 150 milhões de eleitores, numa conferência de imprensa na tarde de terça-feira.

Numa altura em que a pandemia da covid-19 é uma das grandes preocupações, Becker elogiou o uso de "gigantescos centros de votos" e considerou uma "inovação maravilhosa" o uso de arenas desportivas ou salas de concerto para a realização dos atos eleitorais, ao contrário dos pequenos locais que obrigam a maior proximidade entre pessoas.