Covid-19

O México registou na terça-feira mais 471 mortos e 4.828 infetados com o novo coronavírus do que no dia anterior, quando foi aplicado um novo critério de contagem oficial.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 82.348 óbitos e 794.608 infetados desde o início da pandemia.

O diretor de Epidemiologia, José Luís Alomía, disse já terem sido testadas, até agora, 2.021.255 pessoas.