Actualidade

A polícia indonésia deteve na terça-feira uma dezena de manifestantes e utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os protestos contra uma controversa reforma das leis laborais, que levou às ruas milhares de pessoas.

Os maiores confrontos registaram-se em duas cidades na ilha de Java, Serang e Bandung, onde pelo menos dois polícias ficaram feridos por pedras atiradas pelos manifestantes, noticiou a imprensa local.

As autoridades não indicaram a existência de feridos entre os manifestantes e acrescentaram que as forças de segurança detiveram dez pessoas, de acordo com a imprensa local.