Covid-19

Timor-Leste está novamente livre de casos da covid-19 depois do único paciente que ainda estava infetado ter recuperado e ter tido alta do centro de isolamento em Díli, anunciaram hoje as autoridades de saúde.

O coordenador geral interino da equipa da covid-19 do Ministério da Saúde timorense, Nilton da Silva, disse aos jornalistas que o homem de 36 anos teve dois testes negativos, motivo pelo qual teve alta hospitalar.

"Apesar de ter tido alta, deverá permanecer em auto confinamento em casa durante 14 dias, com medidas preventivas e sob controlo e vigilância regular das equipas de vigilância epidemiológica", acrescentou.