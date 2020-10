Autárquicas

A um ano das autárquicas, os partidos no poder afirmam estar a trabalhar para conseguirem o maior número possível de autarquias, num contexto de pandemia em que é sublinhado o importante papel dos autarcas no relançamento da economia local.

De entre os partidos que detêm lideranças municipais no atual mandato, CDS-PP, PCP e PS destacam que as eleições locais começam sempre a preparar-se logo no dia seguinte às autárquicas e têm como objetivo comum ganhar em 2021 o maior número de autarquias possível.

No caso do PS, segundo a deputada e ex-autarca Maria da Luz Rosinha, o objetivo é mesmo manter a maioria de autarquias, repetindo os "bons resultados de 2017", altura em que ganhou em 159 das 308 câmaras.