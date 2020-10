Nobel

O prémio Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira e, num ano de muitas incertezas e desafios mundiais, os especialistas reconhecem dificuldade em antecipar um vencedor, numa lista de candidatos com 211 pessoas e 107 organizações.

"Estou menos seguro (sobre quem irá ganhar) do que estive em muitos anos", disse ao canal televisivo CNN Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, reconhecendo que os juízes vão estar mais do que nunca cientes da importância deste prémio, em tempo de pandemia.

De acordo com o testamento do industrial sueco Alfred Nobel, o prémio anual deverá ser entregue à pessoa que "tenha feito mais ou melhor para promover a comunhão entre as nações, a abolição ou redução dos exércitos permanentes e o estabelecimento da paz", mas a tradição tem deixado maior margem de justificação para a escolha entre as nomeações e os tópicos preponderantes em cada ano têm sido utilizados como critério.