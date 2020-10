Açores/Eleições

O líder do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, deputado único do partido na atual legislatura, quer formar um grupo parlamentar nas eleições regionais de 25 de outubro e promete trabalho "até à exaustão", sempre com "coerência".

Em entrevista à agência Lusa a propósito das regionais no arquipélago, o monárquico, eleito pelo Corvo, por onde volta a concorrer, lembrou que um grupo parlamentar, "além de ter mais tempo de debate, tem um conjunto de prerrogativas importantes", nomeadamente a ausência de limites para debates de urgência ou a possibilidade de apresentar moções de censura ao executivo.

"A perspetiva é aumentar a intervenção do PPM, um dos partidos que apresentam mais trabalho no âmbito da assembleia. Estamos muito próximos da produção global que o PSD, com 19 deputados, alcançou. A ambição é constituir um grupo parlamentar e poder fazer uma oposição, se for caso disso, com muito mais meios e instrumentos parlamentares", declarou Estêvão.