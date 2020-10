Actualidade

"Última hora", de Rui Cardoso Martins, é uma comédia em três atos sobre a crise no jornalismo e, por extensão, na democracia e na liberdade, uma peça para rir e refletir, que se estreia na quinta-feira, no D. Maria.

O mais recente livro de Rui Cardoso Martins, editado pela Tinta-da-China, com chegada às livrarias no dia 9, nasceu de uma encomenda do diretor do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), Tiago Rodrigues, que, em 2017, convidou o autor para escrever uma peça original.

"Perguntou-me se queria a Sala Estúdio ou a Sala Garrett e eu disse que, se é para aceitar, vamos para a Garrett... e depois comecei a roer as unhas", contou o escritor e jornalista em entrevista à Lusa.