O 'stock' da dívida pública cabo-verdiana renovou máximos históricos em agosto, para mais de 2.245 milhões de euros, equivalente a 134,9% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano, segundo dados oficiais.

De acordo com dados que constam dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, consultados hoje pela Lusa, o 'stock' da dívida pública cresceu desta forma, em função do PIB, 15,5 pontos percentuais face a agosto de 2019.

Em 31 de agosto, a dívida pública do Governo central atingiu os 247.903 milhões de escudos (2.245,5 milhões de euros).