Actualidade

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) decretou "um cessar-fogo em todo o território" do enclave no norte de Angola, respondendo "positivamente" a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas neste sentido.

A direção política do movimento independentista de Cabinda anuncia num comunicado datado de hoje que "acolheu positivamente o apelo de um cessar-fogo mundial, lançado em 02 de outubro de 2020 pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a fim de permitir um combate eficaz contra um inimigo mundial comum, a pandemia da covid-19".

"Em resposta" ao apelo do secretário-geral da ONU, a FLEC-FAC anuncia que decreta, "pela segunda vez", a "aplicação de um cessar-fogo em todo o território de Cabinda, reservando o direito da legítima defesa sempre que for alvo de ataques, ou a população de Cabinda, pelas Forças Armadas Angolanas (FAA)".