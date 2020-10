OE2021

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai entregar quatro propostas para o Orçamento do Estado de 2021 ao Ministério da Educação e espera que a tutela convoque a primeira reunião negocial ainda antes do debate no parlamento.

Na quinta-feira, uma delegação da estrutura sindical vai estar no Ministério da Educação para entregar quatro propostas que marcam, de acordo com a legislação do Trabalho em Funções Públicas, o início de quatro processos negociais.

Em comunicado, a Fenprof explica que as propostas incidem sobre matérias laborais, em particular, a regularização da carreira docente, a aposentação dos docentes, a revisão do regime legal de concursos e os horários e outras condições de trabalho.