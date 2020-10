Moçambique/Ataques

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido de oposição, disse hoje que não vai integrar a comissão parlamentar que vai visitar os pontos afetados pela violência armada em Cabo Delgado, no norte do país.

"O partido, através da sua representação no parlamento, não vai fazer parte dessa visita de trabalho que, no nosso entender, será para turismo e dar a entender que a Assembleia da República está envolvida na solução do problema", disse o secretário-geral do partido, André Magibire.

Magibire falava durante uma conferência de imprensa na sede do partido, em Maputo, na qual anunciou ainda que a Comissão Permanente da AR rejeitou a submissão ao parlamento do projeto do partido para a criação de uma comissão de inquérito que possa averiguar denúncias de violação de direitos humanos em Cabo Delgado.