Moçambique/Ataques

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido de oposição, considerou hoje "infeliz" a sugestão do ex-Presidente Armando Guebuza, de que antigos combatentes, incluindo da Renamo, poderiam ajudar a travar a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"É muita infelicidade do lado dele", referiu o secretário-geral do partido, André Magibire, numa conferência de imprensa, em Maputo, salientando que o que classifica como um dos principais problemas do país, o dossiê das dívidas ocultas, nasceu durante a governação de Guebuza.

"Muitos se beneficiaram dessas dívidas, inclusive algumas pessoas que estão presas. Nessa altura ninguém chamou o pessoal da Renamo para se beneficiar de qualquer coisa", mas agora, "porque é para ir para Cabo Delgado e morrer, já querem que os homens da Renamo vão para lá", disse.