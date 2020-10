Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) realiza hoje o seu primeiro leilão de divisas a prazo, disponibilizando 25 milhões de dólares (21 milhões de euros) com liquidação efetiva em 30 dias (D+30), informou a instituição.

Segundo um comunicado divulgado na sua página de Internet, o leilão está aberto à participação de todos os bancos comerciais, nas mesmas condições que se aplicam aos atuais leilões de moeda estrangeira.

Com os leilões a prazo, o BNA pretende "conferir maior previsibilidade ao mercado cambial e contribuir para a evolução informada da taxa de câmbio", com vista a estabelecer um mercado de futuros cambiais no sistema financeiro angolano.