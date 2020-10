Actualidade

O NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab considera "pouco provável" uma queda do PIB limitada aos 6,9% previstos pelo Governo no Orçamento Suplementar ou aos 8,1% do Banco de Portugal, mantendo a estimativa de recessão de 10%.

Em comunicado, os economistas da Universidade Católica do NECEP mantêm, para o conjunto do ano de 2020, como cenário central uma queda de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), com um intervalo de queda compreendido entre -9% e -12%.

"Desta forma, é pouco provável uma queda do produto limitada aos 6,9% inscritos pelo Governo no Orçamento Suplementar 2020 ou de 8,1% como avançou recentemente o Banco de Portugal", consideram, explicando que tal "parece difícil de conciliar com os dados desde meados de setembro que sugerem a degradação da conjuntura nacional e europeia".