Actualidade

As áreas metropolitanas do Porto e Lisboa vão pedir ao ministro do Ambiente que reequacione o aumento "desmesurado" da Taxa de Gestão de Resíduos previsto para 2021, avisando para o impacto da sua aplicação, que consideram "injusta" e "errada".

O anúncio foi hoje feito pelo presidente da Área metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, que esta manhã esteve com o seu homólogo de Lisboa, Fernando Medina, no Porto, numa reunião preparatória para a cimeira das duas áreas metropolitanas, que deverá acontecer em novembro, ainda a data a definir.

No encontro, ficou definido solicitar uma reunião de trabalho com o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.