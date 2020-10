Covid-19

O hotel João Paulo II, junto ao Santuário do Sameiro, em Braga, vai voltar a funcionar a partir de quinta-feira como unidade de retaguarda com 27 camas para doentes infetados com covid-19, anunciou hoje o presidente da Câmara.

Ricardo Rio disse à Lusa que as camas vão estar disponíveis para receber doentes infetados com covid-19 que não precisam de estar internados no hospital e que não tenham condições de isolamento em casa.

"Nesta fase, a unidade terá apenas abrangência concelhia", acrescentou o autarca.