Covid-19

Vinte e três escolas do país têm surto ativos de covid-19, com 136 casos de infeção entre alunos, professores e funcionários, disse hoje a diretora-geral da Saúde, afirmando, contudo, que a situação "está controlada".

A maioria dos surtos são na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12 casos, seguida da região Norte, com sete. A região Centro tem três surtos e o Algarve um, precisou Graça Freitas na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Segundo Graça Freitas, o que se tem verificado desde que as escolas abriram é que "a situação está controlada".