O presidente do PSD desafiou hoje o Governo a atuar sobre a evolução "absolutamente dramática" da taxa de mortalidade em Portugal, com o primeiro-ministro a responder com um estudo preliminar que a liga ao aumento das ondas de calor.

Na primeira intervenção no novo modelo de debates com o Governo, Rui Rio disse querer trazer um tema que considera "o mais importante que poderia trazer" e apontou números que considerou provarem que "o PS e o Governo concentraram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos esforços de combate à pandemia".

"O que acontece é que a taxa de mortalidade em Portugal tem evoluído de forma absolutamente dramática", afirmou, concretizando que entre 02 de março e 20 de setembro morreram 64.100 pessoas, "mais 7.100 óbitos do que foi a média dos últimos cinco anos", um aumento de 12,5%, e destes só 1.920 eram atribuíveis à covid-19.