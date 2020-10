Actualidade

O deputado eleito nas listas do CDS-PP à Assembleia Municipal de Leiria, Fábio Seguro Joaquim, não vai participar no processo de eleição do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, por considerar ser uma "farsa democrática".

Esta eleição é "simular uma legitimidade que não existe", assumiu à agência Lusa o deputado.

Por isso, recusar participar no ato eleitoral, que irá decorrer na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 13 de outubro, é "dar um sinal claro de liberdade e independência".