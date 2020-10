Actualidade

A peça "Catarina e a beleza de matar fascistas", de Tiago Rodrigues, vai ser apresentada em França este ano, no âmbito do Festival d'Automne, cujo programa inclui ainda reposições de "Sopro" e "By Heart", do mesmo autor e encenador.

"O Festival d'Automne acolhe este ano três espetáculos do encenador Tiago Rodrigues, que oferecem novas perspetivas sobre o património teatral. A criação 'Catarina e a beleza de matar fascistas' leva a cena um imperativo rito de passagem numa família que tem como missão, geração após geração, desde o surgimento do fascismo, de erradicar o maior número possível de representantes [daquela ideologia]. As reposições de 'Sopro' e 'By Heart' são uma hipótese de (re)descobrir o trabalho do artista", lê-se no site oficial do festival.

"Catarina e a beleza de matar fascistas", que se estreou em setembro, em Guimarães, estará em cena de 26 de novembro a 19 de dezembro, no Théâtre dès Bouffes du Nord, em Paris.