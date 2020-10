Actualidade

A segunda cimeira das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa vai priorizar a habitação e discutir o regresso de instrumentos como a "Resolução Fundamentada" e da Inspeção-geral da Administração Local (IGAL), extinta em 2011, foi hoje anunciado.

"Se há dois anos o grande propósito da cimeira esteve ancorado nos transportes (...), de onde resultou, por exemplo, o passe único (...), hoje sentimos que as temáticas da habitação têm uma prevalência suplementar, independentemente de continuarmos a considerar os transportes como um eixo determinante quer na Área Metropolitana do Porto [AMP], quer na Área Metropolitana de Lisboa [AML]", afirmou o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião preparatória para a segunda cimeira das áreas metropolitanas.

O autarca, que lidera também a Câmara de Vila Nova de Gaia, explicou que, para as duas regiões, os fundos provenientes do atual e do novo quadro comunitário constituem uma oportunidade para discutir a dimensão do "imaterial", olhando para as questões da pobreza e da exclusão social, da saúde e da mobilidade e dos transportes coletivos.