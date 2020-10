Actualidade

Os cinco marinheiros sequestrados por piratas ao largo da Guiné Equatorial em maio foram libertados esta terça-feira, anunciaram as autoridades equato-guineenses.

"É com grande satisfação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República da Guiné Equatorial informa a comunidade nacional e internacional que os cinco reféns raptados em 09 de maio de 2020 no mar territorial nacional, quando os navios mercantes Mitong e Djibloho foram simultaneamente atacados em Malabo por piratas não identificados, na sequência de intensas ações de inteligência coordenadas com a irmã República Federal da Nigéria, foram libertados em segurança hoje, 06 de outubro", afirma o comunicado, divulgado hoje através da página oficial do Governo equato-guineense.

Segundo as autoridades, as vítimas são um cidadão da Guiné Equatorial, um ucraniano e três russos.