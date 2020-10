Covid-19

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) suspendeu preventivamente novos internamentos na Ginecologia e Obstetrícia, desde hoje e até segunda-feira, por um profissional de Saúde deste serviço estar infetado com covid-19, revelou a instituição.

O conselho de administração do HESE revelou hoje, em comunicado, que vai "proceder à descontaminação profunda dos espaços físicos envolvidos e suspender preventivamente novos internamentos no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia", até segunda-feira.

No entanto, o Serviço de Urgência "continuará a garantir o atendimento a todas as utentes, mantendo uma equipa de dois obstetras e uma enfermeira parteira para todas as que necessitem de cuidados de obstetrícia e ginecologia urgentes/emergentes".