A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou hoje ter pedido um "estudo de formas alternativas de garantir a estabilidade das estruturas a edificar", na Sé de Lisboa, "no sentido de minimizar a afetação dos vestígios arqueológicos" encontrados.

Este pedido foi dirigido à equipa projetista pela intervenção, de acordo com o comunicado da DGPC hoje divulgado.

No âmbito da intervenção de Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, que visa instalar um Núcleo Arqueológico e fazer a Recuperação dos Claustros inferior e superior da Sé, foram encontrados vestígios do que seriam os vestiários do balneário da mesquita almorávida, do século XII, e uma área base do minarete.