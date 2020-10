Actualidade

O Fórum Económico Mundial de Davos, que foi adiado devido à pandemia de covid-19, realiza-se entre 18 a 21 de maio de 2021 em Lucerna-Burgenstock, também na Suíça, anunciou hoje a organização.

Burgenstock é, à semelhança de Davos, um complexo turístico de luxo, neste caso situado perto do lago Lucerna.

O célebre encontro, que habitualmente decorre no inverno e junta figuras de destaque da economia, da política, da diplomacia e de outras áreas, terá como tema "O Grande Reinício", com os debates em torno da recuperação económica mundial, depois do impacto da pandemia de covid-19.