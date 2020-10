Actualidade

O PS anunciou hoje que vai propor a criação de um "mecanismo de avaliação da execução dos fundos", uma sugestão que o ministro da Economia disse que o Governo vê "com bons olhos".

Na segunda ronda do novo debate sobre política geral com o Governo, o vice-presidente da bancada do PS Luís Testa afirmou, em relação aos fundos europeus que Portugal irá receber nos próximos anos, que "se é necessário ser mais ligeiro, ao mesmo tempo é necessário ser mais transparente".

"Em nome do grupo parlamentar do PS, estamos disponíveis, anunciaremos a esta Assembleia da República a criação de um mecanismo de avaliação da execução dos fundos públicos, fazemo-lo em nome da transparência que Portugal merece e que Portugal exige", afirmou.