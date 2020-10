Actualidade

Pinturas falsas de Júlio Pomar, Cesariny, Picasso, Malangatana, Amadeo Souza Cardoso vão estar em exibição na Alfândega do Porto, a partir da próxima sexta-feira, no âmbito do 75.º aniversário da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ).

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da PJ adiantou que na exposição, designada de "A Arte do Falso", vão estar várias obras de arte falsa, apreendidas na última década e meia por inspetores da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, designadamente imitações de pinturas e desenhos dos pintores portugueses Júlio Pomar e Mário Cesariny, assim como do pintor moçambicano Malangatana e do artista espanhol Pablo Picasso.

As obras falsas, que vão ser expostas ao público, foram sendo localizadas pelos inspetores da PJ, principalmente nos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, em galerias de arte, leilões, feiras, exposições e antiquários.