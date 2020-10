Covid-19

A Europa ultrapassou os seis milhões de casos de covid-19 desde que se detetou no continente a primeira infeção, segundo a contagem realizada até hoje à tarde pela agência noticiosa France Presse (AFP) a partir de dados oficiais.

No total, segundo a AFP, foram diagnosticados 6.000.940 casos do novo coronavírus na Europa (a que estão associadas 237.716 mortes), com destaque para a Rússia (1.248.619 casos e 21.865 óbitos), Espanha (825.410, 32.562), França (669.235, 32.365) e Reino Unido (544.275, 42.515).

Nos últimos sete dias, foram contabilizados 543.137 novos casos no continente europeu, 26% mais do que os números da semana anterior (431.951).