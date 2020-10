Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitou hoje o debate no parlamento para apelos ao entendimento com Bloco de Esquerda e PCP no Orçamento do Estado de 2021, numa espécie de negociação aberta e ao vivo.

Este exercício foi feito durante a segunda ronda do debate bimensal com o Governo sobre política geral, na Assembleia da República, que substituiu os debates quinzenais, em resposta a perguntas dos líderes parlamentares do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, e do PCP, João Oliveira.

Filipe Soares, por exemplo, questionou Costa sobre se o Governo estaria disposto a prolongar as medidas ou moratórias que protegem as famílias e impedem que lhes sejam cortados bens essenciais como electricidade, por falta de pagamento, como resposta à crise social causada pela pandemia de covid-19.