Covid-19

A Santa Casa da Misericórdia de Montalegre revelou hoje ter detetado uma utente do lar com covid-19 em testes de despistagem realizados após informação de que dois médicos do centro de saúde local estavam infetados.

A provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre disse em comunicado que, depois de ter conhecimento que havia dois médicos infetados por covid-19 no centro de saúde de Montalegre, tomou a iniciativa de "testar dois utentes e uma funcionária que tinham ido a consulta com os referidos médicos", tendo sido testadas mais quatro trabalhadoras.

"Tivemos o resultado hoje e uma utente testou positivo para a covid-19. É uma senhora de 80 anos e está assintomática", esclareceu a instituição, que suspendeu as visitas por cautela.