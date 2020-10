Actualidade

Os Estados costeiros da África Ocidental enfrentam "ameaças crescentes, ataques e a potencial infiltração de extremistas", alertou hoje, em declarações à Lusa, o enviado especial dos Estados Unidos à região do Sahel, J. Peter Pham.

"Com a escalada da violência no Sahel, os Estados costeiros da África Ocidental, em particular, a Guiné-Conacri, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, todos enfrentam ameaças crescentes, ataques, e a potencial infiltração de extremistas", afirmou o responsável, que concluiu recentemente um périplo pela região, incluindo a capital do Mali, Bamako, onde se encontrou com as novas autoridades do país.

"Estamos a seguir de muito perto uma potencial infiltração de extremistas nesses países", sublinhou, numa entrevista telefónica coletiva com órgãos de comunicação social de vários países.