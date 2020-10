Portugal-Espanha

O central Pepe vai ser hoje titular no particular com a Espanha, tornando-se o defesa com mais jogos de sempre pela seleção portuguesa de futebol, num jogo em que fará dupla com o estreante Ruben Semedo.

Num 'onze' de Fernando Santos com algumas 'poupanças', como já era de esperar, Rui Patrício vai regressar à baliza, depois de Anthony Lopes ter sido titular nos últimos dois jogos, enquanto o 'capitão' Cristiano Ronaldo mantém-se na frente.

Rúben Dias, Danilo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, figuras que habitualmente aparecem na equipa, vão iniciar a partida no banco de suplentes.