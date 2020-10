Covid-19

Itália aprovou hoje a obrigatoriedade de uso de máscaras ao ar livre, com multas que podem chegar aos 1.000 euros por incumprimento, numa tentativa de travar um aumento descontrolado de contágios de covid-19.

O decreto foi aprovado apesar de a taxa de infeção de 46,5 casos por cada 100.000 habitantes no país ser, neste momento, uma das mais baixas da Europa, com o primeiro-ministro Giuseppe Conte a advertir que o aumento constante de casos ao longo das últimas nove semanas exige novas medidas preventivas para evitar confinamentos que seriam devastadores para a economia.

"Temos de ser mais rigorosos, pois queremos evitar, a todo o custo, medidas restritivas para as atividades produtivas e sociais", disse o governante no mesmo dia em que Itália registou 3.678 novas infeções e 31 mortos devido ao novo coronavírus, o maior aumento de novos casos desde o pico da epidemia no país, em abril.