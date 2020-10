Portugal-Espanha

O central Pepe tornou-se hoje o defesa mais internacional de sempre da seleção portuguesa de futebol, ultrapassando Fernando Couto, no particular frente à Espanha, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O jogador de 37 anos, do FC Porto, chegou às 111 internacionalizações 'AA' e ultrapassou a marca de 110 de Fernando Couto, passando a ser o defesa que mais vezes vestiu a camisola da seleção de Portugal em toda a sua história.

Além deste 'título', Pepe isolou-se no quinto lugar dos mais internacionais da história da seleção nacional, ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo (166), Luís Figo (127 e já retirado), João Moutinho (124) e Nani (112).