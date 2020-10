OE2021

A coordenadora do BE mostrou-se hoje preocupada com a "intransigência do Governo" nas negociações do Orçamento de Estado para 2021, condicionando a viabilização da proposta à alteração da postura do executivo.

"A chave de um orçamento estará na intransigência do Governo e no Governo ultrapassar essa intransigência", afirmou Catarina Martins numa entrevista ao Telejornal da RTP-1.

O BE "não poderá votar um orçamento em que não há negociação", frisou a líder bloquista, considerando que este "é o momento de o PS dar passos" em direção às reivindicações do Bloco.