Actualidade

A empresa que assegura a limpeza dos aviões da TAP no aeroporto de Lisboa, a ISS Facility Services, notificou hoje mais de 100 trabalhadores encarregues dessa tarefa de que iriam ser despedidos.

As notificações foram entregues diretamente aos trabalhadores incluídos no despedimento coletivo, no seu local e horário de trabalho.

A carta, a que agência Lusa teve acesso, tinha como objetivo "a comunicação de intenção da ISS Facility Services - Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda de proceder a um despedimento coletivo".