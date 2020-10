Mali

O atual Presidente de transição maliano, Bah Ndaw, "goza do apoio quase universal no Mali e temos que ter isso em consideração", reconheceu o enviado especial dos Estados Unidos da América (EUA) à região do Sahel, J. Peter Pham.

"Falei com muitos interlocutores no Mali - líderes religiosos, parceiros diplomáticos, organizações não-governamentais, sociedade civil, líderes tradicionais - e a impressão com que fiquei foi uma vasta maior parte da sociedade maliana apoia fortemente as reformas e a [atual] autoridade presidencial enquanto veículo para essas reformas", afirmou hoje J. Peter Pham.

O diplomata norte-americano falava numa entrevista telefónica conjunta com órgãos de comunicação social de vários países, incluindo a agência Lusa.