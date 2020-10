Actualidade

O escritor Gonçalo M. Tavares inicia hoje a publicação semanal de uma série de textos sobre artistas contemporâneos, a reunir num "Dicionário de Artistas", que abre com "Sapatos", sobre o artista multidisciplinar belga Francis Alÿs, nas plataformas do CCB.

"Quando calçamos os sapatos o mundo perde altura, muda (...). Os sapatos levam atrás o caminho", escreve Gonçalo M. Tavares no texto dedicado ao artista de 61 anos, nascido em Antuérpia, a trabalhar atualmente no México, que conjuga expressão artística, arquitetura e prática social, na sua expressão, e que em 2016 expôs em Lisboa, na Igreja de São Cristóvão, associando-se à recuperação do templo.

"Sapatos" e o mundo percorrido por Alÿs, na preocupação inerente à sua expressão, entre a política e a poética, entre a impotência de uma só voz e a possibilidade da ação individual, abrem assim o processo que todas as quartas-feiras vai ter lugar nas plataformas digitais do Centro Cultural de Belém (CCB), com a publicação de um texto de Gonçalo M. Tavares, Prémio Portugal Telecom (2007 e 2011) e Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (2011).