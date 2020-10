Sé de Lisboa

A Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), em comunicado hoje divulgado, sobre as escavações na Sé de Lisboa, afirma que a conservação dos vestígios arqueológicos não coloca qualquer problema de segurança, contrariando declarações do subdiretor do Património Cultural João Carlos Santos.

O comunicado da AAP foi emitido hoje, depois de uma visita do seu presidente, José Eduardo Arnaud, ao estaleiro de obras, na passada sexta-feira.

"Ao contrário do que havia sido afirmado pelo arquiteto João Carlos Santos [subdiretor do Património Cultural], a conservação 'in situ' das estruturas encontradas não implica qualquer problema de segurança, de acordo com informação prestada no local pelo engenheiro Victor Oliveira, diretor de obra da Ferrovial [empresa responsável pela obra no claustro], [e] pelo engenheiro Joaquim Ferraz, responsável pela Segurança da Pengest, empresa que fiscaliza a obra", lê-se no comunicado