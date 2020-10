Actualidade

O Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolanos encerraram, nos últimos dias, 17 edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), além dos já encerrados no Bié e no Bengo.

De acordo com informações das autoridades angolanas a que a Lusa teve hoje acesso, foram apreendidos oito templos de oração na província do Huambo, quatro em Cabinda, dois no Moxico e um em cada uma das províncias de Cuanza Norte, Lunda Sul e Lunda Norte.

Estes encerramentos das instalações decorreram entre o passado dia 01 de outubro, nos casos de Cuanza Norte e Lunda Sul, no dia 02, no caso de Cabina, e no dia 06, no caso de Huambo e Lunda Norte.