Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste esclareceu hoje que as idosas que morreram depois de testarem positivo no surto de coronavírus na Santa Casa da Misericórdia de Bragança tinham várias doenças associadas à idade avançada.

No dia de hoje morreram quatro idosas, com idades entre os 78 e os 95 anos, que faziam parte dos 102 utentes e 21 trabalhadores que testaram positivo nos três lares de idosos da Santa Casada Misericórdia de Bragança.

A ULS do Nordeste divulgou um comunicado em que lamenta a morte dos quatro utentes da instituição e esclarece que uma das idosas se encontrava internada no hospital de Bragança e outras duas recorreram ao serviço de urgência da mesma unidade, onde acabaram por morrer.