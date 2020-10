Covid-19

A Assembleia da República inicia na segunda-feira a prática da medição da temperatura corporal a todos que pretendam aceder às instalações do parlamento e impedir a entrada a quem tenha mais de 38º graus.

A informação consta de um despacho do secretário-geral do parlamento a que a Lusa teve acesso, e que determina a entrada em vigor de uma medida que já tinha sido anunciada no final de setembro.

"A medição da temperatura corporal é efetuada a partir de 12 de outubro de 2020", refere o despacho, que se começará a aplicar no dia em que o Governo prevê entregar no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2021.