Actualidade

O ministro da Educação do Brasil, Milton Ribeiro, deverá responder a um interrogatório da Polícia por suspeitas de homofobia, devido às suas polémicas opiniões sobre a comunidade homossexual, informaram hoje fontes judiciais.

O juiz Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Polícia Federal defina uma data para interrogar o ministro, um pastor presbiteriano e quarto ministro da Educação do Governo presidido por Jair Bolsonaro, que tomou posse em janeiro de 2019.

Em causa está uma polémica entrevista concedida pelo ministro no final de setembro ao jornal Estadão, onde, entre outros temas, abordou as aulas de educação sexual no país e expressou a sua opinião sobre a homossexualidade.