A resposta de Washington à pandemia, na altura em que o novo coronavírus já chegou às instâncias mais elevadas da Casa Branca, deverá dominar o debate entre o vice-presidente republicano, Mike Pence, e Kamala Harris, candidata democrata ao cargo.

Os dois candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos da América (EUA) durante o próximo mandato têm o frente-a-frente agendada para a madrugada de quinta-feira, a partir das 02:00 em Lisboa.

O único debate vice-presidencial desta campanha eleitoral vai decorrer em Salt Lake City, no Utah, mas a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus impõe medidas adicionais: ambos os candidatos estarão separados por barreiras de acrílico e quaisquer pessoas que assistam no auditório da Universidade do Utah terão de utilizar constantemente os equipamentos de proteção individual.