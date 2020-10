Actualidade

O agente da polícia que atingiu um adolescente negro no exterior de um centro comercial de Milwaukee (EUA), em 02 de fevereiro, não vai ser acusado da sua morte, anunciaram na quarta-feira as autoridades locais.

Os procuradores do Estado de Wisconsin consideraram que foi justificado o tiro disparado pelo agente negro Joseph Mensah, chamado ao local devido a relatos de distúrbios no interior do centro comercial.

A vítima, Alvin Cole, de 17 anos, foi a terceira pessoa atingida mortalmente pelo agente Mensah nos últimos cinco anos, tendo o advogado do distrito de Milwaukee, John Chisholm, considerado que, tal como nos dois disparos anteriores, o tiro com arma de fogo foi justificado.