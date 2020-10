EUA/Eleições

Algumas políticas do Partido Democrata norte-americano mostraram esperança e orgulho em Kamala Harris, em antecipação do debate entre os candidatos à vice-Presidência do país.

"Deixem-me dizer-vos o quão pronta estou para ver uma mulher debater com Mike Pence, e não uma mulher qualquer, mas uma advogada de ferro e uma defensora fervorosa dos mais vulneráveis", declarou a representante no Congresso federal de um distrito de Nova Iorque Nydia Velázquez.

"É excelente termos esta oportunidade de ouvir diretamente a senadora", disse Valerie Jarrett, assistente do antigo Presidente Barack Obama, num evento virtual em antecipação do debate entre Kamala Harris e o atual vice-Presidente e candidato republicano, Mike Pence.