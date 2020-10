Actualidade

O Parlamento Nacional aprovou hoje, com 43 votos a favor, 21 contra e uma abstenção, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, que vai agora ser remetido ao Presidente timorense para promulgação.

"A proposta de lei 22/5 do OGE para 2020 foi aprovada no Parlamento Nacional. Parabéns ao Governo", declarou o presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes.

A votação final e global decorreu depois de um debate de quatro dias na especialidade, em que participaram vários membros do Governo, e durante o qual foram apresentadas mais de 50 propostas de emenda ao texto inicial do executivo.